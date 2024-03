Avec La Croisière bleue Laurent Genefort revient aux Temps ultramodernes, prix Rosny aîné, prix ActuSF de l'uchronie, et nous fait vivre les dernières heures de la cavorite. En ce début de XXe siècle où règne e l'antigravité, bâtiments, camions, voitures, navires parcourent le ciel. Les majestueux transatlantiques traversent mers et océans puis, une fois la côte atteinte, sont remorqués par des locomotives et se transforment en paquebots transcontinentaux. En 1923, lorsque l'Agénor appareille et que débute la croisière bleue, la quête de nouveaux gisements de cavorite exacerbe les luttes entre grandes puissances. A bord de l'Agénor , le transcontinental reliant l'Europe aux confins de l'Asie, un meurtre inexplicable a lieu. Gaspard, agent du Deuxième Bureau français, est chargé de l'enquête. Il ne tarde pas à découvrir que la victime est un espion anglais et que les puissances qui se cachent derrière cet assassinat pourraient bien faire couler l'Agénor et, dans son sillage, le monde ancien tout entier. Laurent Genefort, né en 1968, titulaire d'un doctorat en littérature et lauréat à quatre reprises du Grand Prix de l'Imaginaire, est l'auteur d'une cinquantaine de romans. Il a en outre travaillé comme scénariste dans le jeu vidéo, l'audiovisuel et la bande dessinée.