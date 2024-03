Mado et la boîte aux souvenirs permet d'accompagner avec douceur et poétiquement les enfants à partir de 4 ans dans leurs premières questions autour du deuil. C'est le premier jour de l'été et Mado apprend une triste nouvelle. Sa mémé n'est plus là. L'enfant part alors dans une douce aventure à travers les souvenirs les plus joyeux qu'elle et sa famille ont vécu à ses côtés. A chaque anecdote, elle glisse dans sa jolie boîte à secrets un brin de son histoire... Ainsi, Mémé sera toujours à ses côtés. Ecrit par Laetitia Abad Estieu et illustré par Nella.