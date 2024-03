Ultimage, le maître des magies Tome 5 : Le dernier affrontement

Maël a suivi l'immense dragon bleu qui est venu le chercher suite à la libération des drakéides. Quand il arrive à Dernier Refuge, une île réputée déserte, il comprend qu'elle est en fait habitée par des dragons et un peuple de légende : les Inawas, maîtres de la magie du temps et de l'espace. Problème : Inawas comme dragons refusent de prendre part à la rébellion contre Léothax. Ils offrent à Maël de le renvoyer sur Terre à condition qu'il cesse d'interférer dans la vie d'Oara. Le garçon refuse : Léothax a annoncé son retour et nombreux sont ceux désormais qui sont prêts à se rebeller. Une grande bataille se prépare. Maël, Qana et Rufus sauront-ils convaincre Inawas et dragons de s'allier à eux pour sauver la population et le destin d'Oara ?