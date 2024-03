Quand ils se rencontrent, ils ont la vingtaine. Valentine croit à la tradition, François, au progrès ; cela ne les empêche pas de tomber amoureux. Les années passent et, avec elles, arrivent le premier emploi, l'appartement, le bébé, le mariage. Dix ans et deux enfants plus tard, ils ont tout de la famille idéale. Pourtant, quelque chose dissone. Peu à peu, sous le vernis des apparences, les secrets enfouis rejaillissent. La Première Faute restitue l'érosion de l'amour, qui consume autant qu'il sauve. Voici brossé avec brio le portrait d'une génération à la dérive. On a là des petits-enfants de Truffaut qui auraient mal grandi et mal tourné. Thierry Clermont, Le Figaro littéraire. Une exploration subtile et juste des coulisses d'un couple où petites lâchetés et cachotteries presque ordinaires composent les fils d'une bombe à retardement. Marie Rogatien, Le Figaro magazine. Cela ne manque pas de panache, ni d'élégance, ni surtout de littérature. Olivier Mony, Sud Ouest.