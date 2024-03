"Face a la glace centrale, en ramenant vers moi les deux miroirs latéraux, je de couvre mes profils simultanément. Je les observe souvent, surtout le mercredi apre s-midi quand je m'ennuie. Je constate que j'ai un co te doux, et l'autre plus se ve re, et c'est aussi les impressions que je renvoie aux autres : gentille aussi bien que revêche". Anne Brochet raconte l'histoire des armoires de toilette qui ont jalonné sa vie. Elle redécompose le lieu et les gestes, tente de se souvenir de son visage à chaque étape du miroir. C'est le récit d'une vie banale et unique, avec ses tiroirs secrets, ses perspectives infinies, ses angles morts, ses jeux de dédoublements, ses intérieurs de portes et tout le foutraque des émotions que l'on ne sait pas où ranger. Anne Brochet, née en 1966 à Amiens, est comédienne, écrivaine et réalisatrice. Si petites devant ta face, son premier roman, est paru en 2001 aux éditions du Seuil. Ont suivi des nouvelles, des romans et deux récits photographiques. L'Armoire de vies est sa sixième publication.