Hadas Jaoui-Kalderon n'est pas une personnalité politique. Si elle prend la plume aujourd'hui, c'est en tant que femme, fille et mère. Elle veut raconter son 7 octobre et comment elle n'a plus vécu qu'avec un seul objectif : la libération de ses enfants. Elle veut raconter les 52 jours d'attente et de combat, la mort de sa mère et de sa nièce, l'espoir de revoir ses enfants et leur père vivants. A travers ses mots, nous nous plongeons dans le quotidien d'une mère qui attend des nouvelles, jour après jour. Nous partageons ses angoisses, nous la voyons sur nos écrans, écoutons ses cris, applaudissons sa détermination et sa dignité. Et nous pleurons avec elle, de tristesse puis de joie. 52 jours sans eux est un témoignage unique, le premier publié.