Le pacte du Roi vert

Il fut un temps où régna le Roi vert. Tour à tour funeste messager ou musicien doté d'un don surnaturel, nul ne sait qui fut vraiment Marty Smaragdin. Dans un Paris de 1964 qui lui semble à la fois familier et étrange, Marty joue devant un public indifférent à son talent. Son impatience le ronge, car il sait que tôt ou tard les foules accourront pour assister à son sacre. Cependant, comme dans un jeu pervers, la gloire s'éloigne sans cesse. Pour l'obtenir enfin, Marty est prêt à tout, même à passer un marché avec celui qu'il s'était pourtant juré de ne plus contacter : l'homme vert. Pour un coût dérisoire, ce dernier répond aux moindres caprices de ceux qui font appel à lui. Et si Marty n'est pas dupe de ses manigances, il fera n'importe quoi pour gravir les marches qui le mèneront jusqu'à son couronnement. Mais quel sera le prix réel de son pacte ? Né en 1980 en Martinique, Nicolas Delong passe son enfance entre la France et Djibouti. Attiré très jeune par l'écriture, il se lance dans l'aventure en 2008. Tiraillé entre les influences sombres de Robert Howard et de Lovecraft et celles, pleines de mordant, de Dickens et de Gogol, il construit un univers fait d'exotisme, de magie et d'horreur mais dont l'être humain reste le centre, tour à tour bourreau ou sauveur.