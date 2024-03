Trouver sa voie. 10 séances d’auto-coaching pour faire le bilan et oser la reconversion

Savoir pourquoi on se lève le matin, redonner du sens à son quotidien, être fidèle à ses valeurs et retrouver le plaisir d'apprendre et de travailler n'est pas réservé qu'aux autres ! Il est possible de s'inventer de nouveaux horizons et de se créer une vie professionnelle sur mesure, correspondant à ses envies profondes. A travers 10 séances d'autocoaching, vous serez guidé pour : - faire votre bilan ; - vous reconnecter à votre flow ; - comprendre vos besoins et faire éclore vos talents pour être en phase avec vous-même ; - oser changer de cap et vous reconvertir. Démarrez enfin votre introspection et devenez vous-même grâce à : - un quiz pour vous auto-évaluer ; - un carnet de bord pour vous mettre en situation ; - des conseils de professionnels pour enclencher le changement et vous sentir bien dans votre job !