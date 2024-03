Nina, Julie, Antoine et les autres…

C’est un paysage de carte postale, coincé entre Paris et la mer, entre briques et colombages. C’est ici, ailleurs, n’importe où. Yvon, un solitaire frustré vit avec son chien. A quelques jets de pierre demeurent son ami Antoine, insatiable voyageur, et sa conjointe Julie, qui ne sait pas trop ce qu’elle veut faire de sa vie. Et puis, à peine plus loin, il y a Nina et son mari Frederic, qui cherchent, se cherchent, se perdent peut-être. A leur façon ils tracent leur route, se croisent, pensent bien se connaître. Ils nous ressemblent. Ce sont quatre saisons, un rien, une année dans la vie de gens ordinaires. Ce sont quatre saisons où tout est possible. S’élever, trébucher, se relever, douter, puis croire à nouveau.