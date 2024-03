Love Shuttle – Tome 1 – édition standard

Doyun, un oméga, est un cas unique. Grand et musclé, il présente tous les traits physiques d'un alpha. Pourtant, à l'âge adulte, il n'a jamais connu de chaleurs. Cette anomalie le rend discret et réservé, bien que souvent pris pour un alpha. Cependant, lorsque son corps décide enfin de se manifester, c'est au moment le plus inopportun. Sans personne vers qui se tourner, il se retrouve face à son rival au travail, Taehan, un alpha dominant... "Qu'est-ce qu'il vient de se passer, c'est la première fois que je ressens autant de plaisir. ". .