Les cercueils égyptiens de la XXIe au début de la XXIIe dynastie. La collection du musée du Louvre

Ce catalogue regroupe les cercueils de la XXIe au début de la XXIIe ? dynastie conservés au musée du Louvre. D'une richesse iconographique inégalée, ces cercueils se caractérisent par le fond jaune sur lequel le décor prend place et par le vernis qui recouvre totalement ou partiellement ce décor. En tout, cinq ensembles complets comprenant cercueils extérieur et intérieur et couverture de momie, deux ensembles incomplets, sept cercueils intérieurs, trois cuves intérieures, trois couvertures de momies, un fragment de cuve extérieure et quatre visages y sont présentés. L'évolution chronologique de ce type de cercueils, l'histoire de la collection et l'importante question de leur réutilisation sont abordées dans les textes d'introduction. De nombreux dessins et une couverture photographique complète illustrent les textes dans lesquels le décor de chaque cercueil est entièrement décrit et analysé. Le relevé de toutes les inscriptions et leur traduction complètent la description. Chaque ensemble ou cercueil est daté et situé aussi précisément que possible à l'intérieur de la période chronologique. Les résultats des nombreuses analyses de matériaux (bois, polychromie et vernis) font l'objet d'un chapitre qui alimente une réflexion concrète sur la matérialité de ces monuments, leur fabrication et les pratiques d'ateliers. Plusieurs index accompagnent cet ouvrage incontournable, qui présente l'une des plus riches collections de cercueils à fond jaune conservées hors d'Egypte.