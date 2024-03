Just en Italie du Nord

Dans un décor éclatant des rues animées d'Italie du Nord, Just, notre héros aussi dynamique qu'amusant, nous entraîne dans un périple plein de rebondissements. A bord de sa fidèle Harley-Davidson, il nous conduit à travers des péripéties pittoresques et pleines de vitalité, dépeignant ainsi avec brio la vie et la richesse culturelle de cette région envoûtante. Un voyage captivant où l'humour et l'aventure se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable.