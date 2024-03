De Montessori aux neurosciences (NED 2024). Offensives contre lÂ´école du commun

De Montessori aux neurosciences, offensives contre l'école du commun, édition augmentée. On assiste aujourd'hui à une création exponentielle d'écoles privées hors contrat en lien avec une récupération et un détournement des "pédagogies alternatives" . Ce phénomène s'explique par la convergence entre trois mouvances distinctes, mais qui partagent un même rejet de l'école publique : une droite catholique et réactionnaire, un courant néolibéral partisan du "libre choix" des familles et du marché scolaire, et un courant "écologique" cherchant à créer des îlots de pédagogie "bienveillante" . Tous mettent en avant la "méthode" de Maria Montessori et les neurosciences. L'enjeu est bien idéologique : il s'agit de jeter à bas l'idée même d'une école égalitaire et émancipatrice commune à tou·te·s les élèves, au profit d'une vision individualiste et vitaliste de "l'enfant" dont le développement se ferait spontanément, selon des "lois de la nature" .