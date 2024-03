Augustus Carp Esq. par lui-même. Ou l'autobiographie d'un authentique honnête homme

Il est laid (comme son père auquel il ressemble beaucoup). Il est gras (comme le sera son fils). Il est goinfre (donc il mange). Il est hypocrite (et bedeau de sa paroisse, cela va bien ensemble). Il est misogyne (quand il n'est pas phallocrate). Il est sot (pour ne pas dire carrément stupide). Il est ignorant (mais convaincu de son savoir). Il est avare (sauf de ses mots). Il est menteur (et doué pour la délation). Il est anglais (ce qui n'arrange rien). Il a néanmoins une qualité, qu'il ignore complètement : il est hilarant. Il représente la figure absolue de l'imbécile content de lui qui se raconte sans fin. Il est surtout le héros de l'un des livres tes plus désopilants du XXe siècle.