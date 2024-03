Les grands principes de l'architecture. 100 clés pour penser et concevoir les bâtiments et villes de demain

Discipline ancrée dans l'histoire et le patrimoine humains, l'architecture ne peut rester muette face aux grands enjeux sociaux, démographiques et écologiques de notre temps. Loin d'une perspective eurocentrée et d'un discours soi-disant universaliste, les auteurs de cet ouvrage piochent dans l'histoire de leur discipline, dans la richesse de ses pratiques et dans les débats qui l'animent pour répondre aux questions actuelles d'adaptabilité, de flexibilité et d'inclusivité. S'appuyant sur de multiples références, mouvements de pensée et exemples concrets, leur réflexion se structure en cinq parties, qui balaient tout le spectre de l'architecture contemporaine : Archétypes : idées et concepts d'organisation à la base de l'architecture ; Méthodes : différents processus et approches à l'oeuvre dans une conception d'espace ; Contextes : facteurs externes qui influencent l'architecture ; Relations : manières de vivre et interactions induites par l'espace public ; Imaginaires : perspectives et projections d'avenirs plus souhaitables et durables. Ce livre offre ainsi une perspective novatrice et indispensable sur une discipline millénaire, qui intéressera étudiants, enseignants et professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, ainsi que toute personne qui se questionne sur le bâti, les villes et leurs usages.