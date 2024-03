L'Art de la Résistance. Quatre ans dans la clandestinité en France

Comment résister quand on a dix-neuf ans ? Telle est la question qui se pose à Justus Rosenberg, jeune juif de culture allemande étudiant à la Sorbonne lorsque les nazis lancent la campagne contre la Belgique et imposent bientôt l'Occupation au nord de la France, le régime antisémite de Vichy dans la zone sud. Porté par son courage, un sens moral à toute épreuve et le hasard des rencontres, Justus se fraye alors un chemin vers la Résistance. D'abord à Marseille, où il organise l'exil d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels menacés par le nazisme au sein du réseau Varian Fry, tels Heinrich Mann, Marc Chagall, Alma Mahler et André Breton. Puis depuis le maquis, et jusque dans les bataillons de la Libération. Ces mémoires, rédigés tardivement par un homme d'action devenu professeur de littérature, constituent un témoignage aussi personnel qu'exemplaire sur la lutte contre le totalitarisme.