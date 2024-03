Le dessous des plantes. Richesse et démesure au coeur de l'économie mondiale

Saviez-vous que la rose que vous vous apprêtez à offrir pour la Saint-Valentin a parcouru plus de 7 000 km en 24 h ? Que la banane de votre goûter fut le point de départ d'une guerre économique entre les Etats-Unis et l'Europe ? Que le coton américain de votre chemise maintient sa position de leader mondial grâce à des subventions faramineuses ? Que le blé de votre baguette a été échangé plus de 150 fois sur les marchés boursiers avant de finir chez votre boulanger ? Des bulbes de tulipes qui entraînèrent le premier krach boursier de l'histoire, aux algues qui pourraient fournir l'humanité en protéines, en passant par la précieuse pomme de terre ou l'indispensable café, les plantes de notre quotidien n'ont pas fini de faire tourner notre économie, créant bien des richesses... et posant bien des questions. Marchés à terme, système de subventions, sécurisation des approvisionnements, quotas, multinationales, commerce illégal, lobbying... Comprendre ces mécanismes est essentiel à l'heure où l'agriculture traditionnelle est en pleine transformation, où se pose la question de notre rapport au vivant, et où, plus que jamais, nos choix de consommation façonnent le monde.