Ula et Vinca. Le sort du printemps

Elle est née à Ferrol en 1994, et aussi loin qu'elle puisse se souvenir, elle a toujours été entourée de crayons, de livres et de films d'animation. Elle aime les histoires fantastiques, les bandes dessinées, les chats et poser des questions sur la raison de tout. Elle a étudié l'illustration à l'EASD Pablo Picasso à La Corogne. En 2016, elle a publié son premier ouvrage dans le domaine de l'illustration, et depuis elle illustre de multiples projets. Ula et Vinca est sa première incursion dans le monde de la bande dessinée et sa première réalisation comme auteur complet.