Le Noël de Ya foufou

Ya foufou vit dans le village de Bikéri, au Congo-Brazzaville. En ce mois de décembre, tous les habitants de Bikéri préparent joyeusement les fêtes de Noël et du Nouvel An. Ya foufou a l'idée de demander à chacun de ses amis de fabriquer des jouets en bois de mahouhou pour les offrir aux enfants du village, et aussi à leurs familles qui vivent à Brazzaville. Ses amis trouvent cette idée généreuse et acceptent. Mais Ya foufou ne pense qu'à jouer de vilains tours. Qu'a-t-il inventé cette fois-ci ? A partir de 8 ans