Alpinisme & anarchisme

Né au XIXe siècle au sein de la haute société britannique, l'alpinisme n'est pas pour autant resté l'apanage des dominants. L'idée de grimper les montagnes a aussi fait son chemin parmi les exploités, à la faveur des premiers congés payés. Mais la montagne n'est pas qu'un terrain de jeu ou une frontière naturelle, c'est aussi un refuge pour les opprimés, un lieu de passage clandestin, un terrain d'expression privilégié pour les luttes écologiques et sociales. Un environnement qui peut sembler hostile, aussi, et qui impose que ceux qui s'y aventurent s'écoutent et s'entraident. Un monde où la solidarité et la liberté forment un socle de valeurs communes entre l'alpinisme et l'anarchisme.