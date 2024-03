De l'autre côté

Cette bande dessinée de reportage réunit des témoignages de Maghrébins venus s'installer en France, plus précisément à Grenoble. A travers leurs voix se racontent et se dessinent plusieurs époques : les Trente Glorieuses marquées par les luttes sociales et politiques, et la période actuelle avec des récits de personnes arrivées en France dans la dernière décennie. Ces histoires de Tunisiens, Marocains et Algériens ont en commun l'amertume de l'exil et le rêve d'une vie meilleure. Nouvelle édition.