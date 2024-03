Après Delicatessen, Lucas Nine nen avait pas terminé avec le Paris des années 20 et sa fable animalière sous des contours de récit fantastique. La Peur Emeraude peut se lire comme une histoire à part ou comme la suite de Delicatessen, avec les principaux protagonistes, le journaliste René Dulac, linfâme Henri Le Cochon, les petites danseuses. Lauteur tisse son histoire dans la capitale, entre La Salpetrière, lOpéra, Les Halles, le célèbre cabaret Le Gai Cochon. Un étrange personnage qui se fait nommer "La Peur Emeraude" tente de déjouer les plans machiavéliques dune bande de criminelles. Comme pour chaque livre, Lucas Nine parsème son oeuvre dhommages appuyés à la littérature et au dessin comme Fantomas ou Fantagas pour cette nouvelle histoire truffée de rebondissements.