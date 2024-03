The Marvelous Tome 3 : The Marvelous Lion

Délivré de sa prison, Thérius est de retour sur Terre pour semer chaos et destruction. Car c'est ce qu'on attend d'un fils de Satan, non ? Pourtant, le Lion Noir des Enfers préfère se laisser emporter par les plaisirs terrestres à Amsterdam, mêlant sexe et alcool pour apaiser ce mal-être qui le ronge. Malgré tout, il continue d'assister aux réunions du Comité de la magie, épaulé par sa séduisante assistante Ruby. Cette démone mystérieuse l'attire irrésistiblement et il rêve de conquérir. Cependant, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il croise le chemin de Bianca, une femme dont la voix ensorcelante l'obsède. Convaincue d'être un ange déchu, elle cherche désespérément ses ailes et offre à Thérius ce qui lui manquait dans sa vie tumultueuse : un objectif. Perdue entre son attirance pour Ruby et Bianca, Thérius va devoir prendre une décision. Un choix qui pourrait lui accorder le salut... ou au contraire, le mener à sa perte.