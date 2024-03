Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde

Jardiner permet de connecter les élèves à la nature, de les sensibiliser au développement durable et de mieux connaître la biodiversité. Jardiner encourage aussi la persévérance, la patience et Le respect. A ce titre, le jardinage à l'école offre aux élèves une expérience concrète et riche. Véritable lieu de découvertes, le jardin à l'école permet aux élèves d'appliquer les connaissances apprises en classe : effectuer des mesures, adopter une démarche expérimentale, comprendre le cycle de vie des êtres vivants... Les élèves y développent aussi leurs compétences sociales en travaillant en équipe et en se répartissant les tâches. Très outillé, ce livre vous donne toutes les indications utiles pour créer son jardin et construire son projet pédagogique innovant et solide. Bien plus qu'un simple espace vert, le jardin est une source d'inspiration et d'apprentissage enrichissante pour toutes et tous.