Japanese only

"Cela faisait plusieurs voyages, plusieurs années, que je passais mes nuits dans d'étranges Babylone japonaises. Ici, oui, tout était permis. Ici, tout fantasme avait une réponse, physique, géographique. Ici, tout était solution". Dans ce livre documentaire sur le sexe au Japon, Jérôme Schmidt et Yann Stofer poussent les portes du monde de la nuit, des désirs et de leurs commerces. Des love hotels aux îles de la prostitution, en passant par les cabarets privés et autres love dolls à domicile, ils lèvent le voile sur cet univers codifié réservé aux érotomanes nippons.