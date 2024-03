Plan d'action de A à X, résolution de crise nationale. Documentation de l’association PDH France pour la résolution de la crise haïtienne

Dans cet ouvrage captivant, Patrick Pierre-Louis propose une méthodologie claire et pragmatique pour résoudre la crise en Haïti. Fort de son expertise, il explore les défis complexes et offre des solutions adaptées à la réalité haïtienne. En analysant les causes profondes de la crise, il identifie les parties prenantes clés et souligne l'importance de créer des alliances solides. Il guide les décideurs à travers des stratégies précises et des objectifs clairs, les aidant à surmonter les obstacles majeurs pour un redressement durable du pays. Plan d'action de A à X, résolution de crise nationale est un appel à l'action pressant pour les décideurs engagés dans la résolution de la crise en Haïti. Il constitue une ressource incontournable pour élaborer des solutions durables et contribuer au redressement du pays.