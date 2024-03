Comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur

Imaginez deux inconnus dans un ascenseur en panne. De quoi parlent-ils pour s'occuper ? Comme l'un des deux est archéologue, il y a de fortes chances que la conversation porte sur les temps les plus reculés. Et comme tout cela se passe en Grèce, il va forcément être question du Parthénon, de la Crète, de la mythologie et d'Homère... Théodore Papakostas nous raconte ainsi l'Antiquité grecque comme on aurait aimé l'apprendre : avec des images parlantes et sans le moindre jargon. Grâce à lui, les armées spartiates prennent vie, Alexandre le Grand se révèle sous un nouveau jour et on pénètre dans l'intimité des Athéniens du Ve siècle avant notre ère. Un dialogue aussi amusant qu'érudit, qui nous fait traverser l'histoire de la Grèce antique à grands pas tout en démêlant les mythes de la réalité et en levant le voile sur les secrets des archéologues.