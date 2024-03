Mains de glace

"Bob Bennett, un professeur de l'université de médecine de Boston est retrouvé mort dans son labo. Son fils Dylan, un mar­ginal en rupture avec son père, est immédiatement soupçonné. Dans le même temps un homme se suicide et un déséquilibré as­sassine sa famille avant de se donner la mort à son tour. Par quelle tragique énigme ces vies bouleversées et ces êtres sont-ils reliés ? Elsa, femme de ménage issue de Roxbury, un quartier pauvre de Boston, prête à faire des révélations, est torturée chez elle. On lui a broyé les mains et arraché la langue. Cela n'empêchera pas le pas­sé de remonter à la surface avec ses relents nauséabonds. Boston la sombre nous entraîne dans les bas-fonds de l'âme humaine. Elle nous dévoile un monde dont le vernis craque. Que se passe t -il dans cette secte dirigée par un illuminé et un escroc handicapé. Qui manipule qui ? Qui meurt pour qui ? Quelle est cette dette qui plombe les uns et profite aux autres ? Pourquoi soudain un test ADN va ébranler la société Bostonienne ? Qui est derrière ce chaos ? La "Charles River" charrie des cadavres et des amours en dé­composition. Le lieutenant Dan Mac Kovec, qu' un lourd passé ta­lonne et sa jeune coéquipière, Jade Disalvo mènent leur enquête jusqu'aux frontières du réel. Patrice Guirao nous entraîne dans un thriller sombre et sans com­promis et nous fait parcourir les dédales de destins tourmentés et les labyrinthes de psychés dont il s'emploie habilement à nous livrer les clés au compte goutte, jusqu'à la dernière page.