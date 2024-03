Yoga shalala

Par le duo à l'origine de Resisters (plus de 10 000 ex. vendus) " La voie du yoga telle que je l'ai vécue est une jungle touffue, faite de mille sentiers qui s'entrecroisent, s'emmêlent et nous embrouillent. De larges pistes conduisent aux clairières les plus connues, mais il y a aussi des bifurcations secrètes, des entes qui ne mènent nulle part, des pistes à demi effacées, des passerelles dissimulées, des descentes, des montées. " Le yoga n'est ni un sport ni une pratique de bien-être. Il est bien plus que cela... et surtout bien autre chose ! Pendant dix ans, la philosophe Jeanne Burgart Goutal a exploré ce monde, avec un mélange de distance et de passion, elle a multiplié les cours et les lectures, séjourné en Inde, suivi une formation de professeure... En 2016, elle rencontre un yogi antrique vivant en marge de la société, qui lui ouvre les portes de cet univers et lui révèle l'envers du décor. A la même époque, elle mène une recherche sur l'écoféminisme. De ce croisement naissent des questions explosives. Pourquoi s'intéresser ici et maintenant aux philosophies du yoga, nées en Inde il y a plusieurs millénaires ? Peuvent-elles changer notre rapport à la nature ? Le yoga, aujourd'hui très majoritairement féminin, est-il pour autant féministe ? Quelle est la frontière entre pratique spirituelle et dérive sectaire ? Comment expliquer que la France, pays de l'esprit cartésien, compte huit millions d'adeptes ? Coup de génie marketing ou symptôme d'une crise profonde de notre civilisation ? En un mot : de quoi la mode du yoga est-elle le symptôme ? Un livre aux illustrations vibrantes, qui mêle fiction et réalité, expériences intimes et questions universelles, et bouscule les clichés.