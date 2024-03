Jaëlle refuse tout contact physique depuis son terrible accident et les cicatrices laissées en souvenir. Et ce n'est pas ce cousin éloigné qu'elle n'a jamais rencontré qui va la faire changer d'avis. Mais l'avenir qu'il lui propose ne peut pas être pire que les foyers que la jeune femme a connus. Vivre dans une communauté aussi captivante que mystérieuse change vraiment la donne. Surtout quand ses nouveaux amis ne la lâchent pas d'une semelle ! Pour l'épier ou... pour la protéger ? Si cela est plus facile avec Joshua grâce à son charisme de leader et son sourire charmeur, elle fulmine dès qu'il s'agit de Logan et de son étrange magnétisme pour la pister comme un animal apeuré. Alors qu'elle commence à prendre ses marques, de bouleversantes découvertes lui font tout remettre en question : qui sont vraiment ces gens autour d'elle ? Quels secrets lui cachent-ils ? Et pourquoi auraient-ils tant besoin d'elle ?