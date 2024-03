Déchiffrer la tempête. Michelet et la Révolution française

Tourmente fondatrice ou faille terrifiante, la Révolution française offre au siècle qui la suit une énigme sans cesse interrogée par les différents genres littéraires, les arts, la politique et l'historiographie. Ecrite au milieu du XIXe siècle, l'Histoire de la Révolution française de Jules Michelet est, parmi l'abondante production contemporaine, l'un des ouvrages dont la puissance d'évocation, la complexité, la pensée politique, la force d'actualisation du discours révolutionnaire sont inégalées. On trouvera chez d'autres auteurs de la même époque (Lamartine, Louis Blanc, Tocqueville) l'une ou l'autre de ces qualités portées à leur comble, mais non la réunion de toutes, qui donne un caractère particulièrement marquant à l'oeuvre de Michelet. Comment cette Histoire magistrale a-t-elle été pensée, élaborée ? A partir de quelles sources, de quels débats avec les opinions politiques d'un siècle riche en convulsions ? Quel regard porte-t-elle sur les différents acteurs de l'événement monstre, la foule, le peuple, Paris, les clubs, les sections, les provinciaux, les meneurs de la capitale ? Quelle poétique de l'Histoire s'y tisse-t-elle à travers l'indéniable qualité littéraire d'une écriture inimitable ? Il était temps de proposer, par le biais de regards croisés, un ouvrage offrant un panorama critique sur ce classique de l'historiographie admiré, contesté et, comme l'événement dont il traite, lui aussi à bien des égards superbement déroutant.