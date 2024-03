Dictionnaire de Pierre de Ronsard

Il manquait un ouvrage de référence synthétique et d'utilisation commode pour se repérer dans le massif des notions ronsardiennes. C'est l'objectif principal de cet ouvrage: proposer au lecteur une liste abondante, mais non exhaustive, d'entrées qui abordent des questions relatives à la vie, à la carrière et à l'œuvre littéraire du poète vendômois. Les quelque 50 spécialistes internationaux de poésie française de la Renaissance, historiens du livre et musicologues qui ont collaboré au présent volume, se sont efforcés de procurer plus de 500 notices de synthèse sur des notions variées, et les plus significatives, en les complétant d'une bibliographie pertinente.