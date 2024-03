Redhead X Brunette

Elles s'en fichent, que vous soyez en couple... au contraire, ça les excite ! Imaginez que vous ayez à choisir entre votre petite amie, une jolie brune aux petits seins, et la meilleure copine de cette dernière, rousse à forte poitrine et à l'esprit pervers... Notre héros, lui, ne choisit pas : il profite des deux dès qu'il en a l'occasion ! Mais à l'excitation de l'interdit s'ajoute le danger d'être découvert... Des dilemmes comme celui-ci, l'auteur en pose à ses personnages tout au long de ce recueil en tout point immoral. Et devinez quoi ? Tous choisissent le chemin de la dépravation ! SEIKO CARDS : Retrouvez 2 cartes hentai à collectionner dans ce volume !