Régulation PID par la pratique. Avec Raspberry Pi et Arduino Uno

Ce livre met en oeuvre le Raspberry Pi 4 et l'Arduino Uno dans des applications de régulation avec l'algorithme PID. Après un peu de théorie sur les systèmes de régulation en boucles ouverte et fermée, il décrit des projets fonctionnels et testés pour piloter des systèmes réels avec des régulateurs PID. La réponse temporelle en boucle ouverte, le réglage des paramètres PID et la réponse temporelle en boucle fermée des systèmes présentés sont expliqués en détail (schémas fonctionnels, câblages des circuits, algorithmes de régulation PID, listings complets pour les deux cartes). Ces projets permettent d'enseigner la théorie et les applications des régulateurs PID. Ils sont faciles à modifier pour d'autres applications.