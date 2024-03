Les modèles au point de croix de Caro Tricote

Le point de croix revisité par Caro Tricote ! Adieu chats, chevaliers ou paysages complexes, bonjour motifs géométriques, lettrages, ex-voto, etc. , pour un total de 20 motifs à broder. Une première partie explique les techniques pour se lancer, inutile d'être un as de la broderie pour réaliser des créations modernes et colorées !