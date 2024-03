L'oracle des esprits sauvages. 44 cartes et le livre d'accompagnement pour s'ouvrir aux esprits des animaux

Ecoutez l'appel sauvage des esprits de la nature ! La nature est un monde magique, capable de nous guérir. Admirez ses couleurs, laissez-les résonner en vous, et grandissez au rythme des enseignements de la faune. Hérisson, lionne, éléphant, tigre, baleine, coccinelle, chat, aigle... Les esprits des animaux vous invitent à vous reconnecter à leur monde, à incarner leurs sagesses et à appliquer leurs secrets dans votre vie. Ces êtres merveilleux, chacun à leur manière, vous délivreront des messages riches et authentiques, et apporteront des réponses à toutes vos questions, pour vous permettre de retrouver votre véritable voie et de faire les bons choix lorsque vous êtes hésitant. Ainsi, en embrassant l'amour, la sagesse et la reconnexion que la nature vous offre, vous pourrez développer une vie plus épanouissante et plus spirituelle. Ce coffret contient : 44 cartes oracle somptueuses et le livre d'accompagnement complet et en couleurs de 136 pages.