Le royaume des damnés Tome 3 : Le royaume des Inferni

Emilia est stupéfaite d'apprendre que Vittoria, sa soeur jumelle, adorée, est vivante. Toutefois, leurs retrouvailles devront attendre. La future reine de l'enfer n'aspire qu'à se lier au Prince de la Colère. Elle ne désire plus seulement son corps mais également son coeur et son âme, choses que le séduisant et énigmatique démon ne peut lui accorder. Lorsqu'un meurtre se produit au sein de la Maison Cupidité ; toutes les preuves semblent désigner Vittoria. Cette dernière devient alors l'ennemie de tous les cercles de l'enfer, renforçant les tensions entre les êtres surnaturels. Pour innocenter sa soeur, Emilia décide d'enquêter sur ce mystère, mais cela pourrait bien la plonger dans les affres d'un passé qu'elle a oublié. Emportée dans un cycle de duperies sans fin, Emilia devra redoubler d'efforts pour empêcher une guerre entre les Damnés et les sorcières. Et, malgré le soutien inconditionnel de Colère pourrait bien y perdre son coeur...