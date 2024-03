Nouvelles byzantines

Carthage, Thessalonique, l'Italie méridionale, la Bulgarie et bien sûr Constantinople figurent parmi les riches lieux qui composent cette fresque abolissant les frontières entre vérité historique, lyrisme et fantaisie d'une écriture jouissive. A la croisée du réalisme, du fantastique, de l'horreur, du merveilleux et de la science-fiction, voici dix nouvelles comme témoignage de mille ans d'histoire byzantine, dix moments choisis pour décrire la vie extravagante d'un empire turbulent, de son apogée jusqu'à sa chute.