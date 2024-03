La politique africaine des États-Unis de Clinton à Obama. Ruptures et continuités

Cet ouvrage aborde un sujet souvent délaissé par les experts en relations internationales. Il propose une synthèse, jusque-là inédite, des relations entre les Etats-Unis et l'Afrique. L'effondrement de l'URSS et le choc consécutif aux attentats du 11 septembre 2001 ont été, sans nul doute, la base de la nouvelle conception de la politique africaine des Etats-Unis. En raison de ces deux événements majeurs, l'Afrique, longtemps marginalisée dans la politique étrangère de Washington, a vu son intérêt se révéler auprès des acteurs politiques américains. Ce travail constitue une grille de lecture pluridisciplinaire des enjeux économiques et sécuritaires, sanitaires et éducatifs, institutionnels et humanitaires qui tissent les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique durant les administrations américaines menées par les présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama.