Ça se passe au jardin... Tome 3, Du printemps à l'été

Ce livre présente : -la métamorphose de l'apathie de l'hiver en activité frénétique au printemps : flore et faune s'éveillent ; -comment travailler avec la nature : pollinisation et plantes compagnes ; plantations, semis et repiquages à faire ; -les tailles du printemps ; les récoltes de fruits et graines en été ; -la gestion écologique de l'eau ; -et toujours des encadrés et des ateliers bricolage à faire avec les enfants...