Enseignements de la montagne. Un voyage à la rencontre de soi

Comment la marche, la méditation et l'introspection peuvent nous aider dans notre recherche de nous-mêmes Partir pour se retrouver, est-ce une fuite en avant ou un chemin de guérison ? Dans ce livre, Pauline Wald nous raconte sa recherche de bien-être, non plus sur le chemin de Compostelle mais à 2 000 mètres d'altitude en Equateur. Ce livre parle de ce voyage initiatique, un voyage dans lequel Pauline Wald cherche à aller mieux après des événements difficiles (rupture, accident de la route) et à se guérir d'une maladie des intestins dont elle a été diagnostiquée très récemment. Avant de partir, elle se défait de ses biens, quitte son appartement parisien et s'installe seule dans la montagnes des Andes pendant deux mois, passe du temps avec la sage taoïste qui lui loue sa maison et qui partage avec elle ses pépites de sagesse. Elle marche quotidiennement, rencontre un chamane quechua qui lui fait tester une cérémonie avec un cactus appelé le San Pedro, essaie d'appliquer les principes bouddhistes acquis lors de sa retraite de méditation (non identification à ses pensées, revenir au moment présent, détachement...). Puis elle va dans un petit village au bord de l'océan sur la côte en Equateur, y découvre la médecine du rapé, les chants de mantra, pratique le yoga. Elle s'installe ensuite dans la ville de Cuenca pour enfin retourner dans la montagne, dans le lieu mystique du début. Tout le long du livre, Pauline Wald parle en tant que psychologue qui se questionne sur les méthodes de guérison alternatives (usage des plantes sacrées, méditation, marche) par rapport à la psychologie classique et à la psychothérapie. Elle rencontre d'autres personnes en quête de bien-être qui partagent avec elle leur propre chemin de guérison. En toile de fond, il est également question des thèmes du voyage et du nomadisme.