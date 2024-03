Science, scientisme et religion. Des particules au cosmos tripartite et au-delà

Il est difficile de concilier la perception que nous avons du monde qui nous environne avec la représentation qu'en donne la science physique moderne, de Galilée à Einstein, en passant par Descartes. L'univers peut-il être saisi à partir de ses composants atomiques ou bien par la perception sensible, en particulier visuelle ? Telle est l'une des principales questions abordées par l'auteur. Il montre que le monde ne se limite pas aux conceptions actuelles de la physique, qui le ramènent à la pure quantité et à la géométrie. En fait, l'origine n'en serait-elle pas un postulat philosophique déguisé en assertion scientifique ? Pour Wolfgang Smith, cette question ne peut être résolue que sur un plan authentiquement métaphysique, étayé par les grandes traditions sapientielles de l'humanité, platonicienne, sémitique, védique, et évidemment chrétienne. Il en va de même pour la théorie sacralisée de l'évolution. L'auteur montre que l'évolutionnisme darwinien ne peut plus être considéré comme une hypothèse scientifique viable, encore moins un fait avéré. Ainsi, cet ouvrage, somme et couronnement des précédents travaux de Wolfgang Smith, nous permet-il de percevoir le monde tel qu'il est, dans toutes ses dimensions, au-delà des conceptions réductrices de la science moderne.