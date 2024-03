Quarante ans de politique linguistique en Catalogne (1978-2017)

Cet ouvrage propose un parcours essentiellement historique et glottopolitique dans la Catalogne espagnole contemporaine (fin XXe- début XXIe siècles), depuis l'élaboration de la Constitution espagnole de 1978 et le débat autour de l'inclusion de la notion de nationalité jusqu'à la "crise" qu'a provoqué l'acte de proclamation unilatérale d'indépendance, en 2017. Est explicitée et analysée la dynamique identitaire à l'oeuvre au travers de diverses dispositions et dispositifs de politique linguistique (lois en particulier, mais aussi campagnes de promotion sociolinguistique, enseignement, etc.) depuis les années quatre-vingt du XXe siècle. Le rôle particulier des interventions militantes (comme celles de "La Crida" [Appel à la Solidarité en défense de la langue, la culture et la nation catalanes]) est bien entendu mis en évidence. On y traite enfin de la construction idéologique du nationalisme linguistique et de son développement jusqu'à un positionnement relativement récent : l'indépendantisme, en faveur d'une République catalane.