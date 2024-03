Guide pratique des écrits professionnels en ergothérapie. Compte rendu d’évaluation et d’intervention, diagnostic ergothérapique, notes de suivi, plan d’intervention, argumentaire technique

L'exercice du métier d'ergothérapeute requiert de savoir rédiger un grand nombre de documents différents, utilisés par les patients, l'administration de la santé, et les équipes soignantes (médecins, psychologues, orthophonistes, kinésithérpeutes, etc.). Communiquer vos conclusions et résultats, construire un compte rendu clair et facilement interprétable, transmettre des données et préconisations, ou rédiger une prescription à l'intention du patient, chacun des documents que vous produisez fera non seulement partie du dossier du patient, mais devra pouvoir être utilisé à n'importe quel moment et par chaque intervenant du parcours de soins. Cependant, l'écriture de ces documents est un exercice difficile soumis à certaines règles. Ce guide est l'outil parfait pour vous apprendre à rédiger ces documents, il : décrit les caractéristiques de ces documents ; détaille les étapes de leur rédaction ; donne des exemples vierges et rédigés.