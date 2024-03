Adèle adore son chien, Toby ! Elle sait qu'il n'est pas une peluche, et elle prend bien soin de lui... Une découverte pour le tout-petit du comportement du chien, et des interactions qu'il peut avoir avec lui On suit le quotidien d'Adèle et de son chien, Toby : les jeux, les caresses, mais aussi la nourriture du chien, son lien de parenté avec le loup, les crottes à ramasser dans la rue, la découverte de différentes races de chiens, ceux qu'on ne connaît pas et qu'on ne touche pas sans demander, les bébés qui tètent le lait de leur mère... jusqu'au dernier câlin avant d'aller se coucher ! Un documentaire avec une petite héroïne qui s'occupe de son chien, pour l'identification de l'enfant Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire comme "carnivore", "animal domestique", "canisette". L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant se représente le chien qui flaire les croquettes, les aboiements, son poil doux à caresser... Grâce à cette immersion dans le texte, le petit lecteur se familiarise avec les chiens. Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !