Si tu recherchais ce qu'il y a de plus beau en toi et autour de toi, que verrais-tu ? Cette histoire parle de prêter attention aux petits et grands détails à l'imaginaire, mais aussi à ce qui est caché. Elle invite à s'ouvrir à tous les possibles, à obsever ses rêves et ses espoirs pour en créer plus encore. L'incroyable est partout et en tout : il attend d'être décelé, reconnu, apprécié. Regarde attentivement. Il y a tant de choses à apprécier et à aimer. Il y a tant de choses à découvrir.