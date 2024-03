Dragon Park Tome 5 : La colère de Volfurie

Anna a conduit Edmond Bonaparte jusqu'au Premier Souffle ! Nino et ses amis se lancent à l'assaut de GOLIATH afin de les empêcher de récupérer le modificateur d'ADN qui leur permettrait de créer de nouveaux hybrides. Mais l'attaque coûte leur vie à deux de leurs précieux alliés : Adjaf, le mentor de Louison, et Brazeera, la mère de Flaméon et d'Apocalypse... Forcés de quitter Dragon Park pour l'Arche de Noé, le ranch du frère d'Hercules Barnum, comment Louison et Nino pourront-ils surmonter leur deuil pour venir en aide à leurs amis et sauver le parc ?