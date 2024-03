Pourquoi la Vierge Marie agit dans le monde d'aujourd'hui

Souvent, nous voudrions bien savoir ce que Dieu fait avec le monde. Celui-ci reste rempli de soucis, d'angoisses, en même temps que de nombreuses opportunités en tous genres. A certaines périodes plus dures, collectivement et individuellement, la question peut même se transformer en un véritable cri. Que fait Dieu ? Des personnages mystiques, des saints ont donné espoir tout au long de l'Histoire et la Vierge Marie a été une figure maîtresse pour cela. Le peuple chrétien donne une grande place à la Mère de Jésus depuis longtemps : mais aujourd'hui Marie agit-elle encore ? Pour répondre à cette question, Bernard Peyrous, enquête sur la place de Marie dans l'Histoire et comment elle est apparue de manière de plus en plus précise dans l'Eglise. Il s'appuie sur les faits, et regarde comment la relation que nous avons avec elle s'est enrichie avec le temps pour enfin parler de la place de Marie à notre époque, signe d'espoir pour notre monde. Bernard Peyrous est prêtre, spécialiste en histoire de la spiritualité et en théologie spirituelle.