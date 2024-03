Métempsychogenèses

" Concernant l'art, il est convenu d'affirmer que rien ne surgit ex nihilo, il n'existe pas de véritable rupture car les artistes sont pris dans un maillage d'influences plus ou moins diffuses, et leurs oeuvres sont uniques tout en ayant une histoire, une lignée. Nos récentes découvertes montrent que, dans bien des cas, ceci est à prendre au pied de la lettre... " L'heure est venue pour l'humanité de quitter sa bonne vieille Terre et de se lancer à la conquête d'une nouvelle existence. Mais un dernier danger menace les voyageurs, celui de perdre la raison dans le silence éternel de ces espaces infinis. C'est alors qu'apparaît une solution : l'art. Mais comment capturer, puis transporter l'art ? Et peut-il réellement sauver la civilisation ?