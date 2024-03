Dans la monarchie divine de Ciel et l'Ordre de Zeus, Koré, jeune déesse sans pouvoir, grandit à l'ombre de sa puissante famille. C'est loin de l'Olympe, auprès des mortels auxquels sa mère Déméter enseigne l'agriculture, que son pouvoir se révèle enfin. Koré devient Printemps, Feu de Terre, et l'héritière d'une lignée de déesses gardiennes de l'ordre ancestral. Mais avec cette révélation jaillit la contestation, le rejet d'un ordre oppressant et patriarcal. Koré, forte de son nouveau pouvoir, déclare la guerre à Ciel avant de se faire enlever par son oncle Hadès et de devenir sa captive dans l'autre monde. Tandis que l'amour éclot dans les ténèbres, l'hiver de Déméter endeuillée succède pour la première fois au printemps. La famine qu'elle libère menace la race des hommes et, par-là, celle des dieux. Partout, la mère cherche sa fille perdue mais Koré n'existe plus. Dans le coeur de Terre naît Perséphone.